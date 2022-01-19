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Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap anlaşması: Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Merkez Bankası’ndan swap anlaşması: Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalandı

Son dakika haberi... Merkez Bankası, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladığını duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar Türk lirasıdır (TRY)." ifadelerine yer verildi.

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