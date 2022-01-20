20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma

RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2022
ABONE OL
RTÜK’ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili sunucu hakkında ''kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları'' başlığıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA