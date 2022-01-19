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Son dakika: Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu! Satın alma opsiyonu da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Son dakika: Yusuf Yazıcı’nın yeni takımı belli oldu! Satın alma opsiyonu da var

Son dakika haberleri... Milli futbolcu Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'ya kiralandı. Yusuf'un satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlendi.

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