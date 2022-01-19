İstanbul’da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın İstanbul'da okulların kar tatili olacağına dair henüz bir açıklama mevcut değil. Ancak kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda bilindiği üzere Valilik kararı ile 1 gün eğitime ara verilme durumu oluşabiliyor. Bu nedenle haberimizden konuyla ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

Şiddetli kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için yeni bir uyarı geldi