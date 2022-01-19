İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
İstanbul'da kar tatili var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisini artırması sonrasında kar yağışı görülmeye başlandı. İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının bu gece itibariyle etkisini arttırması beklenirken, İstanbul'da yarın okullar tatil mi, Valilik'ten son dakika kar tatili açıklaması gelip gelmediği merak edilmeye başlandı. İşte, İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın İstanbul'da okulların kar tatili olacağına dair henüz bir açıklama mevcut değil. Ancak kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda bilindiği üzere Valilik kararı ile 1 gün eğitime ara verilme durumu oluşabiliyor. Bu nedenle haberimizden konuyla ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...
Şiddetli kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için yeni bir uyarı geldi
İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; salı günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da yarın okullar tatil mi edildi? İstanbul Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?
Marmara'nın iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU İÇİN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğun kar yağışı olacağını duyurdu.
Kar yağışının, yarın akşam saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde etkili olması, kar kalınlığının 20 santimi geçmesi bekleniyor. Erzincan'da da 10-20 santim arasında kar birikmesi bekleniyor.
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- İstanbul'da kar tatili var mı? Son dakika İstanbul kar tatili mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı...
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