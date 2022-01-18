18 Ocak 2022, Salı
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması: Yüzde 8'den bile az

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan aşı açıklaması: Yüzde 8’den bile az

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, "Türkiye'de, yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az" ifadelerini kullandı.

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