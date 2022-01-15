15 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli aşı çağrısı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli aşı çağrısı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli aşı çağrısı!

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı randevusu alıp ancak yaptırmayanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, "Randevusunu alıp, yaptırmadığınız aşı sizi korumaz. Aşılarınızı lütfen ertelemeyin" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA