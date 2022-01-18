Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına Tevfik Göksu'dan yanıt! 300 metrobüs neden alınmadı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 300 metrobüs alımının Cumhurbaşkanı kararıyla engellendiğini iddia etti. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yanıt verdi. Göksu 300 metrobüsün Cumhurbaşkanlığı kararıyla değil izinlerin, borçlanma sınırının aşıldığı gerekçesiyle verilmediğini açıkladı.
İstanbul'da yapılması hedeflenen projeler için yapılan borçlanmalar, 27 yıl sonra ilk kez yasal sınırı aştı. Geçtiğimiz günlerde kente 300 metrobüs alımının engellendiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.
İmamoğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge'ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık." ifadeleri yer aldı.
AK Parti'li Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin 'yatırım yapılması Cumhurbaşkanı kararlarıyla engelleniyor' iddialarına yanıt verdi.
YASAL BORÇLANMA SINIRI AŞILDI
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'na yasal borçlanma sınırını aştıkları için izin çıkmadığını hatırlattı.
"İSTANBUL'LA İLGİLENMEDİĞİ İÇİN BİLMİYOR OLABİLİR"
Göksu'nun açıklamasında "Birisi Sayın Başkan'a yasal sınırları aştığı için İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini hatırlatabilir mi lütfen! Kendisi İstanbul'la ilgilenmediği için bilmiyor olabilir." ifadelerine yer verildi.
10 METRO PROJESİNE 17 MİLYAR BÜTÇE
Daha önce İBB'nin yürüttüğü 10 ayrı metro projesine toplamda 17 milyar 640 milyon TL bütçe ayrılmasına onay verildi.
ONAY VERİLMEDİĞİ İDDİA EDİLEN METROYA DA BÜTÇE VERİLDİ
İmamoğlu'nun 3'üncü bölgeye yapılacak hazır finanslı çalışmaya onay verilmediğini iddia ettiği Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.
DENETİM RAPORUNA, YASAL BORÇ SINIRI YANSIDI
İBB'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'nda, borçlanmalarla ilgili "Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35.923.231.732,90 TL olduğu, mevcut borç stok tutarının (Bilançonun 3. Ve 4. Numaralı hesapları) 31.12.2020 tarihi itibariyle 43.402.795.786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir." ifadeleri yer aldı. İmamoğlu'nun 3'üncü bölgeye yapılacak hazır finanslı çalışmaya onay verilmediğini iddia ettiği Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.
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