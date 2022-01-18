Ekrem İmamoğlu’nun iddialarına Tevfik Göksu’dan yanıt! 300 metrobüs neden alınmadı?

DENETİM RAPORUNA, YASAL BORÇ SINIRI YANSIDI

İBB'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'nda, borçlanmalarla ilgili "Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35.923.231.732,90 TL olduğu, mevcut borç stok tutarının (Bilançonun 3. Ve 4. Numaralı hesapları) 31.12.2020 tarihi itibariyle 43.402.795.786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir." ifadeleri yer aldı. İmamoğlu'nun 3'üncü bölgeye yapılacak hazır finanslı çalışmaya onay verilmediğini iddia ettiği Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro projesine 2.253.459.677,00 TL yatırım onayı verildiği ortaya çıktı.

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