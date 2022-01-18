Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kadıköy Abdülhamid Han Meslek Lisesi'ne ziyaret! Öğrenciler ilk sınavdan tam not aldı
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk sınavından tam not aldı. Öğrenciler organizasyon sınavlarını Başkan Erdoğan’a vererek performanslarıyla tam not aldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da kent ekonomisine önemli katkı sağlayan Meslek Liseleri, vasıflı eleman yetişmeye de devam ediyor.
Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan ve Efeler ilçesinde turizm alanında mesleki eleman yetiştiren 350 öğrenci mevcutlu tek lise olarak hizmet veren Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri de mezun olduktan sonra ara eleman değil aranan eleman vasfına sahip oluyor.
Her fırsatta mesleki liselerin ülke ekonomisine verdiği önemine dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes Müzesi'nin açılışının ardından müze içerisinde yer alan Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama alanını ziyaret etti.
Okulun yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanı öğrencileri, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve protokol üyeleri ile birlikte uygulama biriminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılayarak ağırladı.
TAM NOT ALDILAR
Öğrenciler Adnan Menderes Müzesi'nin bulunduğu alan içerisinde yer alan restoran bölümünün uygulama birimi olarak tahsis edilmesi ile birlikte ilk organizasyon sınavlarını Başkan Erdoğan'a vererek performanslarıyla tam not aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÖĞRENCİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ
Okulumuzun organizasyonda görevli öğrencileri ile yakından ilgilenen Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organizasyonda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
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