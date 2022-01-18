Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kadıköy Abdülhamid Han Meslek Lisesi’ne ziyaret! Öğrenciler ilk sınavdan tam not aldı

Bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan ve Efeler ilçesinde turizm alanında mesleki eleman yetiştiren 350 öğrenci mevcutlu tek lise olarak hizmet veren Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencileri de mezun olduktan sonra ara eleman değil aranan eleman vasfına sahip oluyor.