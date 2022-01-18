Başkan Erdoğan'ın bilezik hediye ettiği üniversiteli Tuğçe Öktem konuştu: Çocuklarıma torunlarıma hatıra olacak
Aydın’da Başkan Erdoğan’ın doğum gününde altın bilezik hediye ettiği üniversiteli Tuğçe Öktem “Başkanımızla fotoğraf çektirip konuşmak en güzel hediye oldu. O bileziği ömür boyu saklayacağım” dedi. Öktem, "Gerçek olduğuna inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Cumhurbaşkanımızın jestinden dolayı çok duygulandım." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı çektirmek için annesi Fatma Öktem (41) ile geçtiğimiz cumartesi günü AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla sahneye alındı.
Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Başkan Erdoğan, Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.
ÇOK DUYGULANDIM
Tuğçe ve annesi Fatma Öktem duygularını paylaştı. Sabah'ın haberine göre Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Tuğçe Öktem şunları söyledi:
Gerçek olduğuna inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Cumhurbaşkanımızın jestinden dolayı çok duygulandım. Annem doğum günümde Cumhurbaşkanımızla hatıra fotoğrafı çektireceğine dair söz vermişti. Annem dediğini yapar. Çok mutlu oldum. Bileziğin maddi değerinden çok manevi değeri daha fazla. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çocuklarıma ve torunlarıma o bilezik benden hatıra olacak.,
Cumhurbaşkanımızın doğum günümü kutlaması, onunla konuşmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek benim için paha biçilemez. O gece heyecandan uyuyamadım. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Bölümü'nde okuyorum. İleride akademisyen olmak istiyorum.
İncirliova'da giyim mağazası işleten bir çocuk annesi Fatma Öktem ise "Cumhurbaşkanımız bize Allah'ın en büyük lütfu. Çok heyecanlandık ve duygulandık. Cumhurbaşkanım diye seslendim. 'Bugün kızımın doğum günü. Fotoğraf çekilmek istiyor. Kızıma doğum günü hediyesi olarak sizinle çekileceği fotoğrafı vereceğim' dedim. Cumhurbaşkanımız da bizi kırmadı ve bu jesti yaptı" dedi.
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