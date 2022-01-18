Başkan Erdoğan’ın bilezik hediye ettiği üniversiteli Tuğçe Öktem konuştu: Çocuklarıma torunlarıma hatıra olacak

ÇOK DUYGULANDIM

Tuğçe ve annesi Fatma Öktem duygularını paylaştı. Sabah'ın haberine göre Adnan Menderes Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı 2. sınıf öğrencisi Tuğçe Öktem şunları söyledi:

Gerçek olduğuna inanamıyorum. Rüya gibi geliyor. Cumhurbaşkanımızın jestinden dolayı çok duygulandım. Annem doğum günümde Cumhurbaşkanımızla hatıra fotoğrafı çektireceğine dair söz vermişti. Annem dediğini yapar. Çok mutlu oldum. Bileziğin maddi değerinden çok manevi değeri daha fazla. Ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çocuklarıma ve torunlarıma o bilezik benden hatıra olacak.,