Türkiye İngilizce adı "Turkey" için BM'ye başvuracak! #HelloTürkiye kampanyası dünya basınında

"Ü" HARFİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

Bilindiği üzere İngilizce'de "Ü" harfi bulunmuyor. Bu sorunun çözümünün nasıl olacağı ise meçhul. Türk yetkili, bu konuyu BM ile konuşmadıklarını belirtti. Bazı analistler, "Ü" yerine "U" kullanılarak bu problemin aşılabileceği görüşünde.

BM SÖZ KONUSU GELİŞMEYİ DOĞRULADI

Söz konusu gelişmeyi MEE'ye değerlendiren bir BM sözcüsü ise, Türkiye'nin isim değişikliği konusunda kendileriyle temasa geçtiğini ancak resmi başvurunun henüz yapılmadığını kaydetti.