Türkiye İngilizce adı "Turkey" için BM'ye başvuracak! #HelloTürkiye kampanyası dünya basınında
Türkiye, İngilizi adı Turkey için Birleşmiş Milletler'e başvuru için hazırlanıyor. Middle East Eye'ın hazırladığı haberde "Turkey" yerine bir süredir Dışişleri Bakanlığı tarafından "Türkiye" denildiği belirtildi. "Ü" sorununun "U" ile çözüleceği belirtilen haberde, İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan #HelloTürkiye kampanyasına da yer verildi.
Middle East Eye, Türkiye'nin İngilizce adı 'Turkey'in 'Türkiye' olarak değiştirilmesi yönünde Birleşmiş Milletler'e başvuracağını yazdı. İngilizce'de "Ü" harfinin olmaması sorunuun da "U" ile çözüleceği belirtildi.
FAHRETİN ALTUN MESAJI VERMİŞTİ
Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan tanıtım videosu, İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tanıtım videosunda, Türkiye'nin farklı yerlerindeki yabancı turistlerin kendi telaffuzlarıyla "Hello Türkiye" diyerek mesajlarını gönderdiği görüntüler yer aldı.
Söz konusu video, global influencerların "#helloTürkiye" etiketleri ile sosyal medya paylaşımlarıyla birçok ülkede etkileşime giriyor. Kampanya ile sosyal medya üzerinden yabancıların Türkiye adının farklı dillerdeki kullanımlarının önüne geçilerek, "Türkiye" ibaresinin kullanımı amaçlanıyor.
DÜNYA BASININDA GÜNDEM TÜRKİYE
Middle East Eye'a (MEE) konuşan iki Türk yetkili, Türk hükümetinin uluslararası kabul görmüş İngilizce adı olan "Turkey"i değiştirmek için, önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuracağını belirtti.
Türk yetkililer başvuru için kesin bir tarih vermezken, sürecin devam ettiğini söyledi.
"Ü" HARFİ NASIL ÇÖZÜLECEK?
Bilindiği üzere İngilizce'de "Ü" harfi bulunmuyor. Bu sorunun çözümünün nasıl olacağı ise meçhul. Türk yetkili, bu konuyu BM ile konuşmadıklarını belirtti. Bazı analistler, "Ü" yerine "U" kullanılarak bu problemin aşılabileceği görüşünde.
BM SÖZ KONUSU GELİŞMEYİ DOĞRULADI
Söz konusu gelişmeyi MEE'ye değerlendiren bir BM sözcüsü ise, Türkiye'nin isim değişikliği konusunda kendileriyle temasa geçtiğini ancak resmi başvurunun henüz yapılmadığını kaydetti.
"TURKEY" İFADESİ TARİHE KARIŞIYOR
Türkiye, "Türkiye" adının İngilizce metinlerde daha da yaygın şekilde kullanılması için harekete geçmişti. İhraç edilen ürünlerin üzere basılan "Made In Turkey" ibaresi değiştirilerek "Made In Türkiye" şekli verilmişti. Dışişleri Bakanlığı ise, web sitesinde değişikliğe giderek. "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlamıştı.
Aynı şekilde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT World de İngilizce yayınlarında "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesini kullanmaya başlamıştı. "Turkey" İngilizce'de "Hindi" anlamına geldiği için, zaman zaman sosyal medyada Türkiye düşmanları tarafından dalga geçmek için de kullanılıyordu.
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