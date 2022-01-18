Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları

VUCIC'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Yüzde 30'dan fazla bir artış oldu geçen yıl ticaret hacmimizde. Rakam 2 milyara ulaştı, hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İlerde birçok yeni proje yapacağız. Enerji kaynakları nereden alınabilir, nerede yapacağız, özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşacağız.

VUCİC'TEN BOSNA MESAJI

Aleksandar Vucic: Burada güvenlik çok önemli. Bu konuda iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece saygı duyuyor.