Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Sırbıstan Cumhurbaşkanı Vucic ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamaları
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu. Başkan Erdoğan Doğu Akdeniz hakkında önemli mesajlar verirken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabileceğini vurgularken, İsrail'in bu konuda olumlu yaklaşımının olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısında son dakika açıklamalarında bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI
"1300'DEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ SIRBİSTAN'DA FAALİYET GÖSTERİYOR"
İşbirliğimizin geldiği aşamayı kapsamlı şekilde ele aldık. Başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. 2021 ilişkilerimiz açısından müstesna bir yıl oldu. Sırbistan ise Alanya ve Bursa'da Türkiye'deki fahri konsolosluk sayısını 5'e çıkardı. Salgının etkilerine rağmen ticaret hacmimiz rekor kırmaya devam ediyor. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. Önümüzdeki dönemde icra edilebilecek müşterek projeler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 1300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyor.
BALKANLAR İÇİN ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI
Yatırımlarımızın toplam değeri 1 milyon dolardan 250 milyon dolara yükseldi. Türkiye olarak biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara gereken her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. TİKA bugüne kadar Sırbistan'da 323 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Anadolu Jet aralık ayında Ankara-Belgrad seferlerini başlattı. Sırbistan'daki 3 havaalanından da ülkemize doğrudan seferler gerçekleştirilir hale geldi. Görüşmemizde Balkanların barış ve istikrarına atfettiğimiz önemi güçlü şekilde teyit ettik. Sırbistan'ın Bosna-Hersek'in egemenliğine verdiği destek bölgemizin barış ve istikrarı bakımından çok önemlidir. Bosna-Hersek'teki krizin aşılması için uluslararası camianın birlikte hareket etmesi gerektiği aşikardır. Türkiye olarak Balkanlar'da gerilimin azaltılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.
Buradaki üçlü yapının Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Sırbistan'da yapılacak seçimin akabinde istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirip toplantı yapalım ve bu toplantıyla özellikle Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bunları bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak, ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız.
İSRAİL - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Bana göre Amerika'nın geri çekilme kararı mali analizlerden sonra, maliyet analizlerinde kendileri için fayda görmedikleri için bu kararı aldılar. Berat Bey'in bakan olduğu zaman İsrail'le görüşmeler yapılıyordu ve bu görüşmelerde de İsrail buradan çıkacak gazla ilgili Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesi konusunda belli bir hedefe varılmıştı. Şu anda bunu yine gerçekleştirebiliriz. Sayın Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var, belki Türkiye'ye bir ziyareti olabilir. Başbakan sayın Benet'in bu noktalarda olumlu bazı yaklaşımları var. Hedef olumlu yaklaşımlarla bir yere varmak. Bu olumlu yaklaşım kazan-kazan esasına dayalı olduktan sonra biz Türkiye olarak elimizden geleni yaparız. Siyasetçiler olarak kavga için yokuz, barış için varız; petrol barışın bir aracı olacaksa bunu kullanırız. Ama barışın aracı olmayacaksa karar her ülkenin kendisine aittir. Sondaj, sismik araştırma gemilerini boşa almadık. Bu çalışmalarla beraber milletimize, bölgeye inşallah imkanlar sağlamanın gayretinde olacağız.
VUCIC'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Yüzde 30'dan fazla bir artış oldu geçen yıl ticaret hacmimizde. Rakam 2 milyara ulaştı, hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İlerde birçok yeni proje yapacağız. Enerji kaynakları nereden alınabilir, nerede yapacağız, özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşacağız.
VUCİC'TEN BOSNA MESAJI
Aleksandar Vucic: Burada güvenlik çok önemli. Bu konuda iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece saygı duyuyor.
GÜN İÇİNDE NELER OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i resmi törenle karşıladı. Vucic'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Vucic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Vucic, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
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