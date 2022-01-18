Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Sivas ve Kayseri'de okullar tatil oldu mu? Kayseri Valiliği açıklamaları...
Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı için önemli uyarılarda bulunuldu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Sivas ve Kayseri'de okullar tatil oldu mu? Kayseri Valiliği açıklamaları...
Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Sivas ve Kayseri'de okullar tatil oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Sivas ve Kayseri'de okullar tatil oldu mu? Kayseri Valiliği açıklamaları...
Kara yolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bölgede, arazi tipi araçlarla devriye gezen jandarma ekipleri de yolda mahsur kalan sürücülere yardım etti.
Ekipler, bazı otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı. Vatandaşlar jandarmaya yardımlardan dolayı teşekkür etti. Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar, kenti beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanında bazı vatandaşlar kar yağışı sonrası fotoğraf çektirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 5 derece olarak ölçüldü
KAYSERİ VE SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri ve Sivas'ta okulların tatil olup olmayacağı konusunda açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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