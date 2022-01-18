Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Sivas ve Kayseri'de okullar tatil oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde kar yağışının etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Kayseri ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Sivas ve Kayseri'de okullar tatil oldu mu? Kayseri Valiliği açıklamaları...