Bursa ve Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? Bursa Valisi Yakup Canbolat...
Bursa ve Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı illerde okulların kar tatili olacağına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kar yağışı sonrasında bazı illerden kar tatili haberleri geliyor. İşte, Bursa ve Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? Bursa Valisi Yakup Canbolat...
Bursa ve Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının etkili olacağı iller hakkında önemli uyarılarda bulundu. Veli ve öğrenciler kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. İşte, Bursa ve Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 19 Ocak Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? Bursa Valisi Yakup Canbolat...
MALATYA
Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının şiddeti arttı. Merkez ve ilçeler, kısa sürede beyaza bürünürken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini belirterek, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.
BOLU
Edinilen bilgiye göre, Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı devam edeceğinden 19 Ocak 2022 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
BURSA VE KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa ve Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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