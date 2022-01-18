Başkan Erdoğan'dan şehit Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz'in ailesine başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, nöbet sırasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, dün Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyüne ise yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde kazayla el bombasının inflak etmesi sonucu şehit oldu.
Şehidin cenazesi bölgede etkili olan tipi nedeniyle alınamadı.
Yer yer 1 metreyi aşan kar ve kötü hava şartları nedeniyle helikopter bölgeye gidemeyince devreye yakında bulunan Kadıköy köyünde yaşayan güvenlik korucuları ve vatandaşlar da girdi.
Köyden yürüyerek üs bölgesine giden köylüler, bu anları ise cep telefonuyla fotoğrafladı.
Kendisi de cenaze için köye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çekilen bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Vali Akbıyık, paylaşımında "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" diye yazdı.
Cenaze, hava şartlarının düzelmesi ile helikopterle alınarak Hakkari'ye götürüldü.
ŞEHİT İÇİN TÖREN: NAAŞI VAN'A GÖNDERİLDİ
Fatih Kışlası'ndaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Tören mangası tarafından omuzda taşınarak helikoptere konulan şehit Soyutemiz'in naaşı, memleketi Kırşehir'e uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.
Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Matlı Holding sahibi kimdir? Yörsan’ın sahibi olan Matlı Holding kimin, sahibi kim?
- BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları hangi gün açıklanır?
- Denizli deprem mi oldu? Denizli deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD Denizli son depremler!
- PYBS bursu yattı mı? 2022 Ocak ayı PYBS bursu ne zaman yatacak? 2022 İOKBS burs miktarı ne kadar?
- Uçak için PCR testi zorunlu mu? İç hat ve dış hat uçuşlarda aşısızlardan PCR testi istenecek mi? Son açıklamalar...
- 2022 bekçi alımı başvurusu başladı mı? EGM PA bekçi alımı ne zaman başlayacak?
- SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı ne zaman yatar? Maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşı…
- EYT bekleyenlere müjde! EYT 2022'de çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası son durum nedir?
- Liste değişti! 2022 sıfır otomobil fiyatları güncellendi! En ucuz sıfır araba hangisi? Citroen, Dacia, Fiat, Volkswagen...
- Eskişehir’de okullar tatil mi? Eskişehir yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Eskişehir tatil açıklaması…
- 1996 model Kartal SLX marka arabayı öyle bir hale getirdi ki! Babadan yadigar arabayı görenler hayran kalıyor | Bu araba o araba mı?
- Ankara yarın (19 Ocak) okullar tatil mi? Ankara kar tatili geldi mi? Ankara Valiliği tatil açıklaması!