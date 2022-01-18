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Kar tatili olan iller 19 Ocak! Hangi illerde okullar tatil? Elazığ, Malatya, K.Maraş kar tatili var mı?

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Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Kar tatili olan iller 19 Ocak! Hangi illerde okullar tatil? Elazığ, Malatya, K.Maraş kar tatili var mı?

19 Ocak kar tatili olan iller! Hangi illerde okullar tatil? Elazığ, Malatya, K.Maraş ve diğer illerde kar tatili olup olmayacağı merak ediliyor. Birçok ilde yaşanan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim hayatı olumsuz etkileniyor. Bu olumsuzluk nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi gelebiliyor. Peki; 19 Ocak kar tatili olan iller hangileri? İşte kar tatili nedeniyle okulların tatil edildiği iller…

19 Ocak kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde okullar tatil? Elazığ, Malatya, K.Maraş kar tatili var mı? Bazı illerde kar tatili haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilde okullar tatil ediliyor. Peki; 19 Ocak kar tatili olan iller hangileri?

19 OCAK KAR TATİLİ OLAN İLLER!

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle yarın eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

MALATYA

Malatya'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır."

BOLU

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 19 Ocak Çarşamba günü tüm okullar, resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün daha ara verildi.

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