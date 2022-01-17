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Yüksekova'da şehit olan Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için tören düzenlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Yüksekova’da şehit olan Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için tören düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz için tören gerçekleştirildi.

Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, dün Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyüne ise yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde kazayla el bombasının inflak etmesi sonucu şehit oldu.

Şehidin cenazesi bölgede etkili olan tipi nedeniyle alınamadı.

Yer yer 1 metreyi aşan kar ve kötü hava şartları nedeniyle helikopter bölgeye gidemeyince devreye yakında bulunan Kadıköy köyünde yaşayan güvenlik korucuları ve vatandaşlar da girdi.

Köyden yürüyerek üs bölgesine giden köylüler, bu anları ise cep telefonuyla fotoğrafladı.

Kendisi de cenaze için köye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çekilen bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Vali Akbıyık, paylaşımında "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan J.Uzm.Çvş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" diye yazdı.

Cenaze, hava şartlarının düzelmesi ile helikopterle alınarak Hakkari'ye götürüldü.

ŞEHİT İÇİN TÖREN: NAAŞI VAN'A GÖNDERİLDİ

Fatih Kışlası'ndaki törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından omuzda taşınarak helikoptere konulan şehit Soyutemiz'in naaşı, memleketi Kırşehir'e uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, vali yardımcıları, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

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