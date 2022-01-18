Almanlarda SİHA endişesi! Ülkede yaşanan panik gazete manşetlerinde: Yasaklansın

ALMANYA'NIN YASAKLANSIN ÇAĞRISI

Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı. Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.