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Almanlarda SİHA endişesi! Ülkede yaşanan panik gazete manşetlerinde: Yasaklansın

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Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Almanlarda SİHA endişesi! Ülkede yaşanan panik gazete manşetlerinde: Yasaklansın

Başkan Erdoğan önderliğinde Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor. Yerli İHA ve SİHA'lar, savaş tarihini değiştiren bir başarıya imza attı. Dünyada genel kabul gören Türk İHA ve SİHA'ların belirleyici güç olması Almanlarda endişe yarattı. Handelsblatt gazetesi ülkede yaşanan endişeyi işte bu sözlerle dile getirdi.

Türk savunma sanayiinin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretiminde yıllardır hız kesmeden artan başarısı, uluslararasında ses getirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle savunma sanayiine damga vuran Türk SİHA'larının özellikle Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.

ALMANYA'NIN YASAKLANSIN ÇAĞRISI
Ancak Türkiye'nin bu başarısı Almanya'da rahatsızlığa neden oldu. Ülkenin ileri gelen gazetelerinden Handelsblatt de, bu konuyu manşetine taşıdı. Handelsblatt, haberindeki manşet kapağında Türk SİHA'larıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanarak, "Katil robotlar gerçek oluyor" başlığını attı.

"DURDURMALIYIZ"
Haberin içeriğinde Türk SİHA'larında kullanılan yapay zeka teknolojisinin yasaklanması gerektiği vurgusu yapılırken Türkiye'nin uzun süredir bu teknolojiyi kullandığına yer verildi.

Türkiye'nin SİHA'larla özellikle Libya'daki başarısı üzerinde duran Handelsblatt, bir an önce Türkleri durdurmalıyız çağrısı yaptı.

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