İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul saatlik hava durumu…
Bugün İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul kar yağışı ne zaman saat kaçta başlayacak? İstanbul saatlik hava durumu vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un son dakika uyarılarına göre kar yağışı bu hafta içi İstanbul’un birçok bölgesinde etkisini gösterecek. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sulu kar ve yağmurun yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.
İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Yurdumuzun birçok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, İstanbul'da da yeniden kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uyarılarına göre; İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek. Peki; İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte detaylar!
İSTANBUL KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un son dakika uyarılarına göre kar yağışı İstanbul'da da görülecek. 18 Ocak Salı günü sıcaklıklar düşerken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.
Sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Çamlıca gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur, akşam saatlerine yerini kar yağışına bırakacak. Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek.
METEOROLOJİ UYARDI
Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların İstanbulile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Kar yağışı İstanbul'u çarşamba akşamı terk edecek.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından "İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda bugün öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam kar olabilir. Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak, yoğun bir yağış olmayacak ve çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10 derece, bugün akşam 2 derece" mesajını paylaştı.
Bir son dakika verisini AKOMakşam saatlerinde geçti. AKOM'da İstanbul'da 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiğini duyurdu.
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