İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Bugün İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul saatlik hava durumu…

İstanbul kar yağışı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İstanbul'da kar yağacak mı? Yurdumuzun birçok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, İstanbul'da da yeniden kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uyarılarına göre; İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek. Peki; İstanbul kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte detaylar!