Rusya'nın olası bir Ukrayna savaşında taktiği ne olacak? Dünya bu mesajı konuşuyor! "Kork ve en kötüsünü bekle"

Tüm kanıtlar, Rusya'nın siber saldırının arkasında olduğunu gösteriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'nın hibrit bir savaş yürütmeye devam ettiği ve bilgi ve siber alanlarda aktif olarak güçlerini artırdığı belirtildi.

ABD: RUSYA SAVAŞ BAŞLATMAK İÇİN KENDİ YANLILARINI BOMBALAYACAK

ABD, Moskova'nın komşu topraklara bir saldırı başlatmak için bir 'yanıltıcı operasyon' (red flag) için hazırlandığını öne sürerken, Beyaz Saray'dan korkunç bir iddia geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Elimizde, Rusya'nın doğu Ukrayna'da bir yanıltma harekatı yürütmek üzere bir grup ajanı önceden konumlandırdığını gösteren istihbarat raporları var" dedi ve ekledi: "Ajanlar, şehir savaşı ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda eğitimli."

Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak ettiğinde kullanılan taktikleri taklit ettiğini ve Kiev'i şiddetin kışkırtıcısı olarak göstermek için sosyal medya dezenformasyonunu kullanacağını söyledi. Pentagon sözcüsü John Kirby, istihbaratın 'çok güvenilir' olduğunu vurguladı