Rusya'nın olası bir Ukrayna savaşında taktiği ne olacak? Dünya bu mesajı konuşuyor! "Kork ve en kötüsünü bekle"
Rusya ile Ukrayna arasında muhtemel bir savaş durumunda neler yaşanacak? Rusya'nın olası bir Ukrayna savaşında taktiği ne olacak? Dünyanın merakla beklediği "savaş" senaryosunda kartlar tek tek açılıyor. Kiev'in, devlet kurumlarının internet sitelerini çökerten büyük bir siber saldırıdan Vladimir Putin'i sorumlu tutmasının üzerine, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal senaryosunun 'kaçınılmaz ve yakın' olmasından korkuluyor. Öte yandan Rusya'nın hamlesi olarak lanse edilen bir adım dünyada büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Joe Biden'a sunulan "Kork ve en kötüsünü bekle" mesajı ne anlama geliyor? İşte haberimizin detayları...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgedeki bir topçu ve tank cephaneliği ile birlikte yaklaşık 100 bin askeri sınıra yığdığı için dünyanın gözü Ukrayna'da. Putin'in, Sovyetler Birliği'nin çöküşünde Rusya tarafından vazgeçilen toprakları ele geçirmek için haftalar hatta günler içinde topyekün bir istila başlatabileceğinden korkuluyor.
Putin'in Sovyetler Birliği'nin çöküşünde kaybedilen birçok bölgeyi geri almak istediğine inanılıyor. Ukrayna, Pazar günü yaptığı açıklamada, geçen haftaki siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna inanıldığını duyurdu.
"KORK VE EN KÖTÜSÜNÜ BEKLE"
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın bir dizi Ukrayna hükümet web sitesini çökerten siber saldırı hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Görüntülenen bazı mesajlarda "Kork ve en kötüsünü bekle" yazdığı görüldü.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AFP'ye yapılan siber saldırıyı doğruladı ve "Büyük bir siber saldırının sonucu olarak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bazı devlet kurumlarının web siteleri geçici olarak kapalı" dedi.
Tüm kanıtlar, Rusya'nın siber saldırının arkasında olduğunu gösteriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'nın hibrit bir savaş yürütmeye devam ettiği ve bilgi ve siber alanlarda aktif olarak güçlerini artırdığı belirtildi.
ABD: RUSYA SAVAŞ BAŞLATMAK İÇİN KENDİ YANLILARINI BOMBALAYACAK
ABD, Moskova'nın komşu topraklara bir saldırı başlatmak için bir 'yanıltıcı operasyon' (red flag) için hazırlandığını öne sürerken, Beyaz Saray'dan korkunç bir iddia geldi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Elimizde, Rusya'nın doğu Ukrayna'da bir yanıltma harekatı yürütmek üzere bir grup ajanı önceden konumlandırdığını gösteren istihbarat raporları var" dedi ve ekledi: "Ajanlar, şehir savaşı ve Rusya'nın kendi vekil güçlerine karşı sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcı kullanma konusunda eğitimli."
Rusya'nın Kırım yarımadasını ilhak ettiğinde kullanılan taktikleri taklit ettiğini ve Kiev'i şiddetin kışkırtıcısı olarak göstermek için sosyal medya dezenformasyonunu kullanacağını söyledi. Pentagon sözcüsü John Kirby, istihbaratın 'çok güvenilir' olduğunu vurguladı
İNGİLTERE: İSTİLA KAÇINILMAZ VE YAKIN
İngiltere Avam Kamarası Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, Doğu Avrupa üzerinde yeni savaş korkuları artarken uyarılarda bulundu. Ellwood, siber saldırının ülkenin çoğunu ısı, ışık ve nakit erişiminden mahrum bırakmasının ardından potansiyel istilayı 'kaçınılmaz ve yakın' olarak nitelendirdi.
The Daily Mail'e konuşan Ellwood, "Korkarım Rus kuvvetlerinin işgali kaçınılmaz ve yakın, biz de bunun olmasına izin verdik. Başkan Putin'in işgali iki kez düşünmesini sağlamak için Ukrayna'ya yeterli askeri donanım ve personel yerleştirme fırsatımız vardı ancak bunu yapamadık" dedi.
"PUTIN KENDİNİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI"
Ellwood şöyle devam etti:
"Bir sonraki adımda ne yapacağını yalnızca Başkan Putin biliyor ancak önümüzdeki hafta çok önemli görünüyor. Putin görüşmelerde kendini köşeye sıkıştırdı ve NATO onun tehditlerine boyun eğmeyi reddettikten sonra görünüşe göre geriye tek bir seçenek kaldı."
Avam Kamarası Başkanı Ellwood, Twitter'dan şu uyarıyı yaptı: "Rusya bir işgalin eşiğinde. Ve bir kez daha Doğu Avrupa haritasını yeniden çizmeye çalışacak. Tarih soracak - neden tarihten ders almadık?"
Cumartesi günü, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığılmasını kınadı ve Moskova'ya 'saldırganlığını durdurması' çağrısında bulundu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada Truss, "Rusya, bağımsız komşusu Ukrayna'nın işgalini istikrarsızlaştırmayı ve haklı çıkarmayı amaçlayan bir dezenformasyon kampanyası yürütüyor. Saldırganlığını durdurmalı, gerilimi düşürmeli ve anlamlı görüşmelere başlamalı" dedi.
RUSYA SALDIRIRSA "SONUÇLARI OLACAK"
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace geçen hafta İskandinavya ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin 'en temel özgürlükleri ve egemenliği' ihlal edeceğini söyledi.
Bir hafta içinde Moskova'ya ikinci uyarısını yapan Bakan Wallace, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığının 'sonuçları' olacağını söyledi.
Wallace, geçen hafta Rusya'nın devam eden saldırganlığını görüşmek üzere İskandinav ortaklarıyla bir araya geldi. Savunma Bakanı şunları söyledi: "İngiltere ve İskandinav ülkelerinin uzun ve ortak bir tarihi var. Ortak değerlerimizi savunmak, ortak tehditlere karşı koymak ve bölgemizde direnç oluşturmak için birlikte çalışırken, Avrupalı komşularımız ve müttefiklerimiz hayati ortaklar olmaya devam ediyor, Birleşik Krallık her zaman onların yanında olacak."
Rusya için bu, Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının ve Moskova'nın neden NATO'dan Ukrayna ve Gürcistan gibi diğer eski Sovyet cumhuriyetleriyle tüm savunma işbirliğini sonlandırmasını talep ettiğinin bir başka işaretiydi.
Wahington Post gazetesinde yayınlanan haberde, Javelin tanksavar füzeleri gibi ABD tarafından sağlanan silahların Ukrayna'nın cephaneliğinde sıklıkla manşetlere konu olduğu ifade edildi.
Ukraynalı askeri uzman Serhiy Zgurets, "Bunun düşmanlıklar için tamamen farklı koşullar yarattığını düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Düşman üzerinde duygusal ve gerçek bir etki unsuru."
KÜRESEL KRİZ
Öte yandan ABD ve Rusya arasındaki müzakerelerin çökmesi dünyayı Soğuk Savaş yıllarını hatırlatan küresel bir krize sürüklüyor, Moskova Washington'ın burnunun dibine ordu konuşlandırma sinyali verdi.
Cenevre'deki zirvede Rus heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a göre, görüşmeler bir çıkmaza gelindiğini gösteriyor ve aynı tartışmaları yeniden başlatmak için masaya oturmaya gerek yok.
RTVI televizyonuna konuşan Ryabkov, generallerin Rusya lideri Vladimir Putin'e Ukrayna'daki durumun kötüleşmesi halinde yapılabileceklerle ilgili seçenekler sunduklarını ancak yine de diplomasiye bir şans verilmesi gerektiğini belirtti.
Moskova'nın sık sık gündeme getirdiği 'askeri-teknik adımlar'ın sorulması üzerine Rus diplomasisinin iki numarası "Bu tamamen Amerika'nın adımlarına bağlı" dedi ve bir sonraki soruda ağzındaki baklayı çıkardı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Latin Amerika'daki müttefik ülkeleri Küba ve Venezuela'ya asker gönderme olasılığını 'ne onaylayabileceğini ne de dışlayabileceğini' söyledi.
2021'in son aylarında bir kez daha Ukrayna sınırına 100 bin asker yığan Rusya lideri Putin, muhtemel bir işgal korkusu giderek büyürken bir anda NATO'dan yeni güvenlik garantileri istedi.
2022'nin ilk günlerinde ise ABD ve NATO ile ayrı ayrı bir araya gelen Rusya istediğini alamadı, talepleri kesin bir dille reddeden Washington ve müttefikleri NATO'nun açık kapı politikasının süreceğini dünyaya ilan etti.
ABD-Rusya geriliminin zirveye çıktığı bugün, Rus Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde dikkat çeken bir haber yayınlandı. Haberde, Türkiye'den kalkış yapan bir Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA), Kırım kıyılarından geçerek Ukrayna'ya ait Zaporozhye askeri üssüne indiği ileri sürüldü.
KRİZE YENİ SAYFA EKLENDİ
ABD'de hazırlanan yeni yaptırım tasarısında Vladimir Putin'in doğrudan hedef alınması krize yeni bir sayfa eklerken, Küba ve Venezuela'ya asker gönderilmesi beklendiği gibi Washington'da büyük yankı buldu.
Başkan Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilerin sorusu üzerine Moskova'nın gündeme getirdiği başlığı 'kuru gürültü' olarak tanımladı ve kamuoyu önünde boş tehditlere yanıt vermeyeceğini söyledi.
Rusya'nın farklı bir yol seçmesi halinde ABD ve müttefiklerinin aynı derecede karşılık vermeye hazır olduğunu kaydeden Sullivan, Ukrayna'nın işgal edilmesi halinde Moskova'ya ödeyeceği bedelin açıkça söylendiğini de aktardı.
SAVAŞ GEMİLERİNE ZIRCON YÜKLENECEK
Rus lider Putin ise, NATO'nun sadece beş dakika içinde Moskova'ya ulaşabilecek füzelerin konuşlandırılması için potansiyel olarak Ukrayna topraklarını kullanabileceğini dile getirdi. Putin'e göre, Zircon hipersonik seyir füzesiyle donatılmış Rus savaş gemileri tarafsız sularda konuşlandırılırsa, Rusya da benzer bir askeri kapasite sağlayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 TYP alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TYP 10 bin temizlik personeli alımı başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022 yılı takvimi...
- İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- EYT'de son dakika müjdesi! 2022 EYT ne zaman çıkacak? AK Parti'den EYT ile ilgili tarih açıklaması
- Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?
- Bekçi alımı için kritik takvim! Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...
- 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?
- MEB il emri atama duyurusu geldi mi? 2022 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazeret tayini son durum nedir?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?
- Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Survivor Panorama Kübra Açıl kimdir?
- 450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
- En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı
- Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın 'kim der 70 yaşında!'