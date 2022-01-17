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Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk’taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk’taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk’ta katıldığı Türkiye’nin yardımlarıyla yapılan deprem konutlarının teslim töreni öncesi örnek daireyi inceledi. Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Rama, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu.

Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, örnek daireyi inceledi. Erdoğan ve Rama, yetkililerden bilgi aldı.


BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YAPILDI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.



İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.

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