Son dakika: Başkan Erdoğan Arnavutluk’taki deprem konutlarındaki örnek daireyi inceledi



BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA YAPILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Albayrak İnşaat'a yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.