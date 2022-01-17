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Başkan Erdoğan Arnavut Panorama gazetesi için makale kaleme aldı: Balkanların ayrılmaz parçasıyız

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Başkan Erdoğan Arnavut Panorama gazetesi için makale kaleme aldı: Balkanların ayrılmaz parçasıyız

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Arnavutluk'u ziyaret etti. Arnavut Panorama gazetesine bir makale kaleme alan Erdoğan, "Balkanların ayrılmaz parçasıyız" dedi.

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