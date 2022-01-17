Milli Muharip Uçak için kritik alt sistem çalışması! Yerli ve milli olacak
Türkiye'nin tarihi projelerinden Milli Muharip Uçak ve HÜRJET, ülkenin en önemli beka çalışmaları arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan yerli ve milli üretimde gelişim devam ediyor. Havacılık standartlarına uygun hareket kontrol sistemleri, iniş takımları ve test sistemleri geliştirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Altınay Savunma ortaklığında 2019 yılında faaliyete başlayan TAAC Havacılık Teknolojileri (TAAC) Milli Muharip Uçak ve HÜRJET için çalışmaya devam ediyor.
Sabit ve döner kanat hava platformları için kritik alt sistemlerin Ar-Ge, tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren TAAC, havacılık teknolojileri alanında projeler geliştiriyor.
Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.
Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor.
Bir hava aracının ihtiyaç duyduğu tüm hareket kontrol sistemlerinin yerli olarak geliştirilmesi yönünde projelerine devam eden şirket, önümüzdeki yıllarda oluşturduğu değer ile havacılık için kritik olan bu sistemlerin ihraç edilmesi için çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor.
"GERÇEKLEŞTİRİLEN BU PROJELERDE EMEĞİ GEÇEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Havacılık alanında yerli ve milli teknolojiler için çalışmalarımız devam ediyor. Altınay Havacılık ile ortak İştirakimiz olan TAAC Havacılık Teknolojileri sektörün kritik alanda ihtiyaç duyduğu sistemleri ülkemize milli imkânlarla kazandırmak için önemli projeler yürütüyor. 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak üzerinde de yer alacak olan bu sistemler ülkemizin yerli, özgün ve bağımsız havacılık ekosistemine de katkı sağlayacak. Gerçekleştirilen bu projelerde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
ALTINAY Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise "Savunma ve Havacılık sektöründeki dışa bağımlılığı kırmak ve ülkemizi bu alanda güçlendirerek ileri taşımak adına uzun yıllardır çalışıyoruz. TUSAŞ ile ortak kurduğumuz TAAC Havacılık Teknolojileri isimli iştirakimiz ile bu çabalarımızı, kritik havacılık bileşenleri özelinde daha da ileri götürüyoruz. Başta ülkemizin beka projesi olan Milli Muharip Uçak olmak üzere pek çok yerli hava platformumuz için, bugüne kadar Türkiye sınırları içerisinde geliştirilmemiş projeleri hayata geçireceğiz. Ülkemizin gelişip güçlenmesi adına alın teri döken tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
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