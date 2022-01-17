Milli Muharip Uçak için kritik alt sistem çalışması! Yerli ve milli olacak

Bu kapsamda 2023 yılında hangardan çıkacak olan Milli Muharip Uçak'ın uçuş kontrol sisteminin, iniş takımının ve silah kapağının açma/kapama hareket mekanizmalarını geliştirmeye devam eden şirket, HÜRJET'in birçok test ve doğrulama çalışmalarının gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Sistemi'nin de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisleri içinde tasarım ve kurulumunu gerçekleştiriyor.

Milli havacılık ekosisteminde havacılık teknolojileri alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen TAAC, nitelikli mühendis kadrosu ile bağımsız havacılık endüstrisi için yerlileştirme ve yerli ikame sistem çalışmalarına katkı sağlıyor.