Milli Muharip Uçak için dijital ikiz çalışmaları başladı! Milli savaş uçağı ne zaman çıkacak? İşte Milli Muharip Uçak'ın özellikleri
Türkiye'nin gururu Milli Muharip Uçak'ın tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başlandı. 2023'te hangardan çıkması beklenen Milli Muharip Uçak'ın geliştirme süreci hızlandırılacak. İşte dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin tarihi projesi Milli Muharip Uçak'ın özellikleri.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedeflenen Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tasarımı ve üretimi için dijital ikiz teknolojisiyle çalışmalara başladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, tasarımdan üretime MMU'yu geliştirmek için 3DEXPERIENCE PLM platformunu ve havacılık endüstrisi deneyimlerini kullanan TUSAŞ, bu teknoloji için Dassault Systemes firmasıyla anlaşma yapmıştı.
Dijital ikiz teknolojileri yardımıyla MMU'nun tüm tasarım ve testlerini gerçekleştirecek olan TUSAŞ, bu sayede ürün geliştirme sürecini hızlandıracak ve dijital teknolojilerle üretim ve test işlemlerini devam ettirecek.
MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması için çalışmalarını hızla sürdüren TUSAŞ, dijital ikiz teknolojisi için kullandığı PLM (Product Lifecycle Management) sistemi tecrübesini savunma ve havacılık camiasındaki seçkin davetlilerle bir araya geldiği etkinlikte paylaştı.
Etkinlikte, TUSAŞ tecrübeleriyle birlikte Dassault Systemes firmasının bilgi paylaşımları ve sektördeki başka firmaların PLM uygulama tecrübeleri de aktarıldı.
Savaş uçağı projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki F-16'ların yerini alacak modern savaş uçaklarının üretilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında ilk etapta 6 geliştirme prototipi üretilecek. Sonraki üretim aşamalarında Jet motorlarının da Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Projeyle 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.
2023 yılında hangardan çıkacak olan uçağın ilk uçuşu 2025 yılında yapılacak olup, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.
Milli Muharip Uçağı'nın daha önce açıklanan özellikleriyle fuarda duyurulan özellikleri arasında bazı farklılıklar bulunuyor. Son açıklanan teknik verilere göre çok amaçlı bir görev uçağı amaçlandığı anlaşılmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Uzunluk: 21 m
Kanat Açıklığı: 14 m
Yükseklik: 6 m
İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb
Tavan İrtifa: 55.000 ft
Maks Hız: 1.8 Mach
İlk uçuş: 2025
Envanter: 2028
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