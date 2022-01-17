Son dakika: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı | Vaka vefat aşılama rakamları | 17 Ocak 2022
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' üzerinen vaka, vefat ve aşılama rakamlarını duyurdu. 17 Ocak 2021'de Türkiye'de kaç kişi koronavirüsten vefat etti. Vaka rakamları ne kadar odu? Aşılama verilerinde son durum ne? Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün verilerini sosyal medya hesabı Twitter'dan yorumladı. İşte son dakika haberimizin tüm detayları...
SON DAKİKA Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' üzerinen vaka, vefat ve aşılama rakamlarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.
Bakan Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.
GÜNÜN VAKA TABLOSU (17 OCAK)
16 OCAK
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