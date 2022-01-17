Son dakika: Türkiye’nin koronavirüs tablosu açıklandı | Vaka vefat aşılama rakamları | 17 Ocak 2022

SON DAKİKA Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' üzerinen vaka, vefat ve aşılama rakamlarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "Birçok kişi, randevu aldığı halde aşısını yaptırmaya gelmiyor. Aşılarını olanların hastalığı genellikle çok kolay atlattıklarını bildikleri halde! Aşı için ayrılacak zaman işinizi aksatmaz ama hastalığa aşısız yakalanırsanız bütün düzeniniz aksayabilir. Randevunuza sadık olun." dedi.