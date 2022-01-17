Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Sezen Aksu açıklaması: Son derece dikkatli olunmalı

Bu itibarla, hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insanî ve ahlakî tavırdır.

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu'nun çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında yer alan "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepkilere neden oldu.