Dini değerlere saldıran Sezen Aksu’ya sert tepki: "Hukuki girişimlerde bulunacağız"
Sezen Aksu’nun çıkardığı ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ isimli şarkısı infiale neden oldu. Şarkıda yer alan “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözleriyle dini değerleri aşağılayan şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yaparken, “Gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
Sezen Aksu'nun çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında yer alan "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri tepkilere neden oldu.
Şarkıcı Sezen Aksu, çekimlerini tamamlayıp yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı video klibinde, Hz. Adem (a.s) ile Hz. Havva'ya hakaret etti. 'Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' sözleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle dini değerleri hedef aldı.
Sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirten Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu'nun son şarkısı "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözlerine tepki gösterdi.
DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILADI
Hazreti Adem ve Havva'nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Arvas, "Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
"HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ"
İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ister şarkı olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek Müslümanların mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanmanın kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Arvas, "Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan 'cahil' yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır. Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dileminizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Şarkıya sosyal medyada da tepki yağdı. Sezen Aksu'ya tepki gösteren vatandaşlar, on binlerce tweet attı. Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. 'Sezen Aksu' Twitter'da Trend Topic listesinde ikinci sıraya yerleşti.
İşte o tepkilerden bazıları:
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