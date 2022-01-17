DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan Hz. Adem ve Hz. Havva’ya ’cahil’ diyen Sezen Aksu’ya destek

ALİ BABACAN'DAN SKANDAL DESTEK

Aksu'ya destek verenlerden biri ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi.