DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Sezen Aksu'ya destek
Sezen Aksu'nun şarkısında yer alan ''Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e'' ifadeleri büyük tepkiye yol açmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, açıklama yaparak Aksu'ya tepki göstermişti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan, Sezen Aksu'ya destek geldi. Babacan skandal sözleri, ''fikir ve ifade özgürlüğü'' olarak lanse etti.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında Hz. Adem ve Havva ile ilgili kullandığı ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Aksu, günlerdir Twitter'da en çok konuşulan isim oldu.
DİYANET TEPKİ GÖSTERDİ
Sezen Aksu'yla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da açıklama yaptığı. Diyanet'in açıklamasında dini değerlere hassasiyet çağrısı yapılarak, "Hz. Adem ile Hz. Havva bütün insanlığın müşterek değeri ve ortak atalarıdır" denildi.
ALİ BABACAN'DAN SKANDAL DESTEK
Aksu'ya destek verenlerden biri ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" dedi.
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