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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk’tan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki kritik temaslarının ardından TSİ 23.10'da ülkeden ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı. Erdoğan'ın kafilesinde çok sayıda bakan da yer aldı.

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