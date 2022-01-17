Şarkı sözleriyle dini değerlere saygısızlık eden Sezen Aksu’ya suç duyurusu
Sanatçı Sezen Aksu’nun şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva’ya yönelik ifadeleri sebebiyle avukat Mikail Yılmaz ve beraberindekiler ‘Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama’dan suç duyurusunda bulundu.
Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ile Hz. Havva'ya yönelik saygısız ifadeleri sebebiyle avukat Mikail Yılmaz ve beraberindekiler 'Dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama'dan suç duyurusunda bulundu.
Şarkıcı Sezen Aksu'nun çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında kullanılan "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri oldukça tepki topladı.
Aksu, çekimlerini bitirip yayınladığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı klibinde, Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva'ya saygısızlık etti. 'Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete.' ifadeleri ile başlayan şarkı "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle dini değerleri hedef aldı.
"HAZRETİ ADEM VE HAZRETİ HAVVA'YI AŞAĞILANMAKTA OLDUĞU AÇIKTIR"
Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun Hz. Havva ile Hz. Adem'e 'cahil' ifadesine yönelik ifadesine ilişkin, kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, İslam peygamberi ilk insan Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında kamuya açık şekilde dinin toplumdaki saygınlığını aşağılayıcı ifadeler kullandığını söyledi. Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin Youtube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur. Bir bütün olarak dava konusu video incelendiğinde İslam dininin peygamberi ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı aşağılanmakta olduğu açıktır. Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" dedi.
Aksu'nun şarkısında geçen ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu kaydeden Yılmaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) uygulamalarında dinsel nefret söyleminin, ifade hürriyeti kapsamı dışında tutulduğunu belirtti.
DİYANET'TEN TEPKİ GELMİŞTİ
Sanatçıların halkın değerleri noktasında daha duyarlı olması gerektiğini belirten Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasında geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözlerine tepki gösterdi.
"HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIMIZDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"
Hazreti Adem ve Havva'nın yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğuna vurgu yapan Arvas, "Aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'e cahil demek kimsenin haddi değildir. Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı genel merkezimiz tarafından gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
"DERHAL HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLEMİNİZİ VE GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPMANIZI BEKLİYORUZ"
İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ister şarkı olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek Müslümanların mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanmanın kesinlikle kabul edilemez bir durum olduğuna dikkat çeken Arvas, "Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacağız. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan 'cahil' yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır. Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hazreti Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dileminizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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