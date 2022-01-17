Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Türk oyun şirketi Spyke Games'e rekor yatırım
Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk oyun şirketi Spyke Games'in 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldığını belirtti. Bakan Varank, rekor yatırım için "Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici." yorumunda bulundu.
Sosyal ve gündelik mobil oyunlar üreten Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yayınladığı tebrik mesajında, "Geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici... Tebrikler Spyke Games" ifadelerini kullandı.
REKOR YATIRIM
Remi Onur (COO), Mithat Madra (CMO), Rina Onur Şirinoglu (CEO), Fuat Coşkun (CTO) ve Barkın Başaran (CPO) tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip oldu.
İlk oyunları olan Royal Riches'ı yaklaşık bir ay önce uygulama mağazalarında indirmeye açan şirket, şimdiye kadar toplu olarak 9,5 milyon günlük aktif kullanıcı ve 1 milyar dolarlık gelir elde eden dünyanın en çok hasılat yapan küresel mobil oyunlarının birçoğunu geliştiren deneyimli bir ekipten oluşuyor.
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