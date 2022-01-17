Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı! Türk oyun şirketi Spyke Games’e rekor yatırım

REKOR YATIRIM

Remi Onur (COO), Mithat Madra (CMO), Rina Onur Şirinoglu (CEO), Fuat Coşkun (CTO) ve Barkın Başaran (CPO) tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip oldu.

İlk oyunları olan Royal Riches'ı yaklaşık bir ay önce uygulama mağazalarında indirmeye açan şirket, şimdiye kadar toplu olarak 9,5 milyon günlük aktif kullanıcı ve 1 milyar dolarlık gelir elde eden dünyanın en çok hasılat yapan küresel mobil oyunlarının birçoğunu geliştiren deneyimli bir ekipten oluşuyor.