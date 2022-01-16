Başkan Erdoğan "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"de konuştu: Alçak oyunları bozacak güçteyiz

"CHP FİİLEN FAŞİZMİN KIYISIDA BİR PARTİ HALİNE GELDİ"

Bu müze rahmetli Menderes'in Yassıada'dayken mahpustayken hasretle yad ettiği yerde kurulmuştur. Cumhuriyet kurulduktan sonra yeni devletimizi inşa ederken pek çok zorlukla karşılaştığımız bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal sonrası dönemde CHP sadece zihniyet olarak değil, fiilende faşizmin kıyılarında dolaşan bir parti haline gelmiştir. Demokrat Parti ve Menderes dönemi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin en önemli taşlarından birisidir. Darbe döneminde yaşananlar ilk gününden idam gününe kadar tüm aşamalarıyla milletimizin gönlünde onarılamaz yaralar açmıştır. O dönem Menderes'e yeteri kadar sahip çıkılamadı.