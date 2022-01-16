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Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Samsun ve Ordu'da okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

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Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Samsun ve Ordu’da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Samsun ve Ordu’da okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde kar tatili haberleri gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen uyarılar sonrasında kar yağışı etkili olmaya başladı. Valiliklerin açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Samsun ve Ordu'da okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Samsun ve Ordu'da okullar tatil edildi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi için sarı ve turuncu kod uyarıları geldi. Kar yağışının etkili olduğu illerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte, Samsun ve Ordu'da yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Samsun ve Ordu'da okullar tatil edildi mi? Valilik açıklamaları...

RİZE

Rize Valiliği tarafından sosyal medyadan paylaşılan açıklamada Vali Kemal Çeber, eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını 'sevgili atmacalarım' diyerek seslendiği öğrencilere esprili dille duyurdu.

Yapılan paylaşımlarda; "Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun Kar Yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir" ifadelerinde bulunuldu.

ARTVİN

Artvin Valiliği'nce yapılan duyuruda da "İlimiz genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz merkez ve ilçelerinde eğitim-öğretime 17.01.2022 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.

BOLU

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Bolu Valiliği meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edecek olması nedeniyle yarın bir gün süreyle okulları tatil etti. Ayrıca yarın engelli ve hamile kamu çalışanlarının izinli sayılmalarına da karar verildi.

SAMSUN VE ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun ve Ordu'da okulların tatil olup olmadığına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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