İBB’nin Ayasofya’ya sabah namazına giden personeli işten kovdu iddiası!

"İSTİFA ETMEMİZİ İSTEDİLER"

"Geçtiğimiz ağustos, İBB'den tarafıma işten çıkarılma tebliğinde bulunuldu. Yıllık izinlerimizi kullanmamızı söylediler. Bize imzalatmak istedikleri evrakları kendi isteğimizle istifa ediyormuşuz gibi düzenlemişlerdi. Biz de bu yüzden imzalamadık. Aynı gün beş kişi işten atıldık.

"İBB'NİN GÖZÜNDE MİMLENDİM"

Ben mart ayında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Ayasofya Camii'ndeki sabah namazı etkinliği paylaşımına 'gelip beni evden alabilir misiniz' şeklinde yorum yazmıştım, oldukça da ilgi gördü. Gelip beni evden aldılar, böylelikle Ayasofya'da sabah namazı kıldık. Mart ayındaki bu olaydan sonra ben CHP'li İBB'nin gözünde mimlenmiş oldum.

SİYASİ SEBEPLERDEN İTİRAFI

İBB bizi iş yerine almadı, çalıştırmadılar. Taşeron şirketin yöneticisi bana 'Ayasofya'da namaza gittiğin için siyasi gerekçelerden dolayı seni işten çıkarmamız için bize baskı yapıyorlar. Özlük dosyalarını istedik. İyi bir personelmişsin. 'Çok iyi çalışıyor ama üst yönetim bu şekilde emir telakki etti' açıklamasında bulunmuşlar.

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"İBB SÖZCÜSÜ BASKI YAPTI"

Taşeron şirket işten çıkarma sürecini uzatmaya çalışmış ama kendisine daire başkanı, insan kaynakları, Murat Ongun ve ekipleri tarafından sürekli 'niye hala işten çıkarmadınız' şeklinde baskı yapılıyormuş."