Ufuk Korveti Türkiye'nin gözü kulağı olacak
Türkiye'nin yeni gözdesi Ufuk Korveti için 14 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın da katılacağı bir tören düzenlenecek. Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.
Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, 14 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle teslim edilecek. Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.
Test ve Eğitim Gemisi Ufuk için inşa edildiği İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde 14 Ocak'ta tören düzenlenecek. Törene Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
MİLGEM Projesi'nde ilk 4 gemiden sonra kritik bir halkayı oluşturan, aynı tekne formu üzerine inşa edilen gemi, yine Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle 9 Şubat 2019'da denize indirilmişti.
99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği, 2 bin 400 ton deplasmanı ve 3,6 metre su çekimiyle yer alacak. Ufuk Korveti'ne 10 tonluk bir helikopter iniş yapabilecek.
Korvet, milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk Korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş oldu.
Ufuk Korveti, ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edebilecek.
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