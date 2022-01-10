Ufuk Korveti Türkiye’nin gözü kulağı olacak

Test ve Eğitim Gemisi Ufuk, 14 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle teslim edilecek. Kendi savaş gemilerini yapabilen az sayıdaki ülkeden biri haline gelen Türkiye, deniz gücünü artırma yönündeki çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Türk savunma sanayisinin son dönemde inşa ettiği bir deniz platformu daha güvenlik güçlerinin hizmetine giriyor.