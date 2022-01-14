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Türkiye'den Hırvatistan ile kritik temas

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Türkiye’den Hırvatistan ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Radman ile yaptığı görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

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