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Son dakika: Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Rütbeleri sökülmüş 19 emniyet müdürü için gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Rütbeleri sökülmüş 19 emniyet müdürü için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 1'inci sınıf emniyet müdürü 19 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi." denildi.

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