İstanbul'da siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çeşitli firmaların elektronik posta adreslerini ele geçirerek ödemeleri kendi hesaplarına yönlendiren dolandırıcılık şebekesine mensup 8 kişi yakalandı. Bu yöntemle yöntemle milyonlarca lirayı bulan vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çeşitli firmaların elektronik posta adreslerini ele geçirerek ödemeleri kendi hesaplarına yönlendiren dolandırıcılık şebekesine mensup 8 kişi yakalandı. Bu yöntemle yöntemle milyonlarca lirayı bulan vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası düzeyde ticari faaliyet gösteren bir firmanın yetkililerince gerçekleştirdiği suç duyurusu üzerine geniş çaplı çalışma yaptı.
Adı gizli tutulan şirketin, 181 bin 988 euro, 31 bin 820 İngiliz sterlini ve 606 bin dolar tutarındaki ödemelerinin, devreye giren dolandırıcılar tarafından başka hesaplara aktarıldığı ileri sürüldü.
Firmanın elektronik posta adresini ele geçiren şebekenin, milyonlarca lirayı bulan vurgun yaptığı anlaşıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin 12 üyesi belirlendi.
Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüphelinin arama çalışmaları devam ediyor. Operasyonda bir miktar para ve dijital materyal de ele geçirildi.
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