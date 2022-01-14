Mehmetçik Vakfı’na bağış yapan Haluk Levent Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı ziyaret etti

Haluk Levent, konser gelirlerinin yarısını yardımlaşma kuruluşu AHBAP'a, diğer yarısını da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurmuştu.

MEHMETÇİK VAKFI'NA 150 BİN TL BAĞIŞ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edilen sanatçı Haluk Levent, bu vesileyle Mehmetçik Vakfı'na 150 bin TL'lik bağış gerçekleştirdi.

"MUTLULUK DUYARIM"

Bakan Akar hassasiyetinden ve desteklerinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ederken, Haluk Levent de önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı faaliyetlerde yer almaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

ESKİ GÜNLER ANILDI

Haluk Levent, vatani görevini yaptığı sırada Bakan Akar'ın Tugay Komutanı olduğunu hatırlattığı sohbette eski günler de yad edildi.