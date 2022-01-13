KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Başkan Erdoğan’ın mesajlarından memnunuz

Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içinde, egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni anlayışın daha da kök salması için yürütülen siyasetin artarak devam edeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının bölgedeki meşru hak ve çıkarlarına, Türkiye'nin desteğiyle sahip çıkmaya devam edeceğini de belirtti.

Tatar, Başkan Erdoğan'ın toplantıda, AB'nin, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaptığını ancak aynı coğrafyanın ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin hakkını ve hukukunu ise görmezden geldiğini söylediğini hatırlattı.