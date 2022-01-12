12 Ocak 2022, Çarşamba
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Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı | 12 Ocak Kovid-19 vaka vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Türkiye’nin koronavirüs tablosu açıklandı | 12 Ocak Kovid-19 vaka vefat rakamları

Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu Sağlık Bakanlığı duyurdu. Türkiye'de 12 Ocak 2022 Çarşamba günü kaç kişi koronavirüsten vefat etti. Kaç kişi Kovid-19'a yakalandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 12 Ocak 2022 Çarşamba gününe ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

İŞTE GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (12 OCAK 2022)

Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.

Bakan Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" dedi.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI

11 OCAK

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 VAKA-VEFAT-AŞILAMA TABLOLARI

10 OCAK

9 OCAK

8 OCAK

7 OCAK

6 OCAK

5 OCAK

4 OCAK

77 bin 722 yeni vaka! Günün verileri açıklandı 77 BİN 722 YENİ VAKA! GÜNÜN VERİLERİ AÇIKLANDI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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