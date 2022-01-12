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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı

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Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı başladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı. Savunma ve havacılık sanayiinin 2021 yılı performansının da masaya yatıracağı SSİK toplantısında, önemli projelerin karara bağlandı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl uçuşu planlanan hürjet için üretim kararı alındı.

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