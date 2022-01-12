12 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nu kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA