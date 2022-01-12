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HÜRJET için yeni karar: Önümüzdeki yıl...

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Giriş: 12.01.2022 18:24
Güncelleme:12.01.2022 18:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı. Savunma ve havacılık sanayiinin 2021 yılı performansının da masaya yatıracağı SSİK toplantısında, önemli projelerin karara bağlandı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl uçuşu planlanan hürjet için seri üretim kararı alındı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

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HÜRJET için yeni karar: Önümüzdeki yıl...
HÜRJET için yeni karar: Önümüzdeki yıl...
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