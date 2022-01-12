12 Ocak 2022, Çarşamba
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HÜRJET için yeni karar: Önümüzdeki yıl...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı yapıldı. Savunma ve havacılık sanayiinin 2021 yılı performansının da masaya yatıracağı SSİK toplantısında, önemli projelerin karara bağlandı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl uçuşu planlanan hürjet için seri üretim kararı alındı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.