Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘canlı yayına davet’i de konuşuldu. Başkan Erdoğan’ın bu davet için "Muhatap alınmak istiyor, ben seni muhatap alır mıyım?" dediği öğrenildi. İşte MYK toplantısında konuşulanlar…
Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı. Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin Türkiye'yi seçim atmosferinin içine sokmak istemesi.
Geçtiğimiz gün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumla ilgili bir TV kanalında gerçekleştirdiği programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.
MYK TOPLANTISINDA CEVAP GELDİ
Dün ise AK Parti'nin MYK toplantısında bu konu gündeme geldi.
MYK toplantısına katılan Başkan Erdoğan, burada CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun davetine değindi.
"KARŞISINDA MUHATAP BULMAK İSTİYOR HERHALDE"
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, "Şimdi Saray da bizi dinliyor. Onun da bağlanmasını istiyorum." sözlerine "Karşısında muhatap bulmak istiyor herhâlde. Muhatap alınmak istiyor. Ben seni muhatap alır mıyım?" yanıtını verdi.
11 SEÇİM KAYBETTİ AMA BU KEZ ADAY OLMAK İSTİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 seçim kaybetmesine rağmen aday olmak için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor.
KURUN İYİLEŞMESİ AK PARTİ'NİN OYLARINI ARTIRDI
Toplantıda yeni anket de paylaşıldı. Vatandaşların yaklaşık yüzde 70'inin yeni ekonomi modelini desteklediği belirtildi. Dövizi düşüren 20 Aralık kararlarının ardından AK Parti'nin oy oranlarının yüzde 40'a çıktığı da dile getirildi.
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