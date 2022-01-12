Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun canlı yayın davetine yanıt: Ben seni muhatap alır mıyım?

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı. Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin Türkiye'yi seçim atmosferinin içine sokmak istemesi.

Geçtiğimiz gün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumla ilgili bir TV kanalında gerçekleştirdiği programda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayında tartışmaya çağırdı.