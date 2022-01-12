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Boji’yi sahiplenen Ömer Koç kimdir, kaç yaşında? Ömer Koç ne iş yapıyor?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Boji’yi sahiplenen Ömer Koç kimdir, kaç yaşında? Ömer Koç ne iş yapıyor?

Ömer Koç kimdir, kaç yaşında? Boji’yi sahiplenen Ömer Koç ne iş yapıyor? İstanbul’un simgesi haline gelen Boji’yi ünlü iş insanı Ömer Koç sahiplendi. Sevimli köpek Boji, İstanbul’un toplu taşıma araçlarında seyahat etmesiyle tanınıyordu ve dünya basınında da büyük bir üne kavuşmuştu. Peki; Boji’nin sahibi Ömer Koç kimdir?

Ömer Koç kimdir, kaç yaşında? Boji'yi sahiplenen Ömer Koç kimdir? Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un Boji'yi sahiplendiği duyuruldu. İstanbul'da toplu taşımada seyahat eden ve bir simge haline gelen Boji sahiplendirildi ve yuvasına kavuştu.

ÖMER KOÇ KİMDİR?

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ömer Koç, 24 Mart 1962 Ankara doğumlu Türk iş insanıdır.

Rahmi Koç'un oğlu, Mustafa Koç'un kardeşi, Ali Koç'un ağabeyi olan Ömer Koç, Robert Kolejde lise eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesinden diplomasını almış ayrıca işletme yüksek lisansı yapmıştır.

2008 yılından itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç'un 21 Ocak 2016'daki ani vefatının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğini sürdürmektedir. Vehbi Koç'un önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfının mütevelli heyet başkanıdır.

Osmanlı tarihi ve Atatürk'e olan ilgisi müze ve sergilerde kendini göstermektedir. Bunun yanında çağdaş sanatı da takip etmektedir. Yönetim kurulunda bulunduğu TÜPRAŞ Arter, İstanbul Tiyatro Festivali gibi etkinliklere sponsor olmaktadır.

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