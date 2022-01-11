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Son dakika: Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açıkladı! Önümüzdeki hafta yayımlanacak

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle açıkladı! Önümüzdeki hafta yayımlanacak

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Zincir marketlere ilişkin gerekçeli karar önümüzdeki hafta başı web sitemizden yayımlanır. Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteliği taşıyan tüm iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz." açıklamasında bulundu.

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