Ekmek ve sigara için flaş karar! Zincir marketlerde satılamayacak iddiası! Yasa teklifi TBMM’ye sunuldu

SADECE BAKKALLAR SATABİLECEK

Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.