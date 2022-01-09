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Ekmek ve sigara için flaş karar! Zincir marketlerde satılamayacak iddiası! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
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Ekmek ve sigara için flaş karar! Zincir marketlerde satılamayacak iddiası! Yasa teklifi TBMM’ye sunuldu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada bakkallar hakkında hazırlanan yasa teklifinin TBMM'ye sunulduğunu belirtildi. Yasa teklifinde “Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak” ifadesi yer alıyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların sorunlarıyla ilgili çalışma yürüttüklerini ve konu hakkındaki yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu belirterek, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" dedi.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve mevcut Oda Başkanı Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

EKMEK VE SİGARA SATILMAYACAK MI?

Palandöken, bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, yasa Meclis'te. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak.

SADECE BAKKALLAR SATABİLECEK

Bu ürünleri sadece bakkallar satacak. Açma kapama saatleri yılladır söylediğimiz şey. Ama maalesef bu pazar günleri AVM'ler ve zincir marketlerin açılmamasıyla ilgili sorunun çözülmemesinin nedeni bu işi yapan insanların tamamının ticaretten menni gibi bir şeydir.

Biz sizi o pandemi sürecinde de işyerlerinizi açtırdığımız gibi o dönemde de zincirlerin diğer ürünleri satmamasını temin eden bir arkadaşım" ifadelerini kullandı.

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