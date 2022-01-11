11 Ocak 2022, Salı
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Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Emniyet ekiplerinin ülke genelinde FETÖ'cülere karşı operasyonları devam ediyor. Konya merkezli 7 ilde yapılan baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'inin devlet memuru, 5'inin ise özel sektörde çalıştığı öğrenildi.

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