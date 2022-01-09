Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık açıkladı! Doğalgaz desteği ne zaman başlayacak?

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

"Sarıkamış hatırasını gençlerimizin bilmesini o anlamı idrak ederek gelecek kutlamalarını biz önemsiyoruz. Tarih bizim için geride kalmış olaylar değildir. Biz milletimizin üzerine titreyen bir anlayışın taraftarlarıyız. Aslında burada yazılanlar onlar Sarıkamış'ta Çanakkale'de biz tarihten aldığımız muazzam güçle gelecek projeksiyonumuzu geliştirmeye Türkiye'nin hak ettiği yerin tekrardan kazanılması için çabayı gösteriyoruz.