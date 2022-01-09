Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık açıkladı! Doğalgaz desteği ne zaman başlayacak?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara yapılacak olan doğal gaz desteğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor." dedi. Peki doğalgaz desteği ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:
"Sarıkamış hatırasını gençlerimizin bilmesini o anlamı idrak ederek gelecek kutlamalarını biz önemsiyoruz. Tarih bizim için geride kalmış olaylar değildir. Biz milletimizin üzerine titreyen bir anlayışın taraftarlarıyız. Aslında burada yazılanlar onlar Sarıkamış'ta Çanakkale'de biz tarihten aldığımız muazzam güçle gelecek projeksiyonumuzu geliştirmeye Türkiye'nin hak ettiği yerin tekrardan kazanılması için çabayı gösteriyoruz.
DOĞALGAZ DESTEĞİ MÜJDESİ
Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından doğalgaz desteğinde çalışıyoruz inşallah.
ÇOCUK PROFİLİ ARAŞTIRMASI HAKKINDA
Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk genç ve aile yapısı içerisinde bir genel çerçevesini çizmiş olacağız."
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