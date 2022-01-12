Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. İşte, Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...