Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
GÜNDEM ahaber.com.tr
Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen son depremle ilgili AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar geldi. Konu hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Elazığ'ın Palu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. İşte, Az önce deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Elazığ'ın Palu ilçesinde saat 00.34'te bir deprem meydana geldi. AFAD, 4.0 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 14.21 km olduğunu açıkladı.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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